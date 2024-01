Star Academy du 13 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 13 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de vendredi pour les élèves, qui sont partis tôt en direction du studio pour les répétitions du prime.





Surprise pour les élèves, coach Joe leur a improvisé une séance de sport sur le plateau ! Et on peut dire que les élèves ne sont pas ravis… Pas la bonne tenue, pas de chaussures de sport pour certains. Et pourtant il faut y aller !







Publicité





Place ensuite aux répétitions. Julien rencontre ELoïz avec qui il va chanter « Hey Bro ».

Marlène rejoint les élèves pour les répétitions de la collégiale sur « One love », où elle les accompagne au piano. Lénie répète ensuite son tableau solo sur « Baby one more time ». Elle a beaucoup de mal et compte travailler une partie de la soirée.



Publicité





Les nominés répètent ensuite leur battle sur « Je vais t’aimer ». Héléna n’est pas confiante sur ce titre.

En fin de journée, Pierre et Héléna sont les premiers à rentrer au château. Héléna doit faire sa valise, Pierre l’accompagne et lui joue de la guitare.

Pendant ce temps là, Axel répète son solo sur « Fan » de Pascal Obispo. Julien, Lénie et Axel rentrent ensuite au château. Julien confie à Pierre qu’il est fatigué mais de très bonne humeur.

Lénie fait sa valise. Pendant ce temps là, les autres mangent et plaisantent. L’ambiance est bonne à la veille du prime ! Et tout le monde va finalement se coucher.

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations : Julien et Héléna devant Lénie, Axel dernier (SONDAGE)

Sondage Star Academy nominations semaine 10, qui doit rester ?

Qui doit rester au château ? Axel Héléna Julien Lénie Résultats Vote

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 13 janvier

Rendez-vous à 21h10 pour le prime et demain à 16h15 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.