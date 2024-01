Publicité





20h30 le samedi du 13 janvier 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « La rumeur ».





« 20h30 le samedi » du 13 janvier 2024 : les reportages

Dans cette édition inédite de « 20h30 le samedi », le focus est dirigé vers le phénomène de la rumeur et son impact nocif, remontant bien avant l’ère des réseaux sociaux, notamment dans la vie de personnalités telles que Marie-Antoinette et Sheila.

Le jour où > Marie-Antoinette a été victime des « fake news »



Le lien entre Marie-Antoinette et la chanteuse Sheila peut sembler ténu au premier abord, mais il réside dans le pouvoir dévastateur de la rumeur qui a marqué leur vie respective. En effet, la reine Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, est l’une des premières victimes de « fake news » de l’histoire. Des rumeurs la décrivent comme infidèle, dépensière, et collectionneuse d’hommes et de femmes…

Les « fake news », ces allégations mensongères qui semblent authentiques, sont aujourd’hui omniprésentes, circulant largement sur les réseaux sociaux. Pourtant, l’invention et la propagation de fausses nouvelles ne sont en aucun cas une innovation technologique récente.

Actu > « Sheila est un homme », le poison de la rumeur

Il existe deux facettes de la rumeur : celle qui vise à diffamer, et celle qui cherche à susciter l’attention et à générer des ventes. Au commencement des années 60, Sheila, cette jeune fille issue de la classe moyenne française, se retrouve en couverture de magazines. À tout juste 18 ans, elle devient rapidement une figure emblématique des « yéyé », enchaînant les concerts et les tournées jusqu’à l’épuisement.

Son producteur, désireux de maintenir l’intérêt du public au fil des années, décide alors de créer une rumeur qui persistera pendant plus de 40 ans : Et si Sheila était en réalité un homme ?

