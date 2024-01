Star Academy estimations : Julien toujours en tête, Héléna derrière, Lénie et Axel en danger (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations nominations 10 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2023 alors que c’est ce soir qu’aura lieu le prochain prime, qui verra l’élimination de l’un des nominés à trois semaines de la grande finale.

Axel, Héléna, Julien et Lénie ont leur destin entre les mains du public, qui décide seul des trois élèves qui retourneront au château ce soir et seront demi-finalistes aux côtés de Pierre, immunisé.











Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours Julien est devant avec pas moins de 34% des votes de notre sondage.

Héléna est derrière et stable avec toujours 28%. Elle est loin devant Lénie, qui est toujours 3ème avec 20% des votes de notre sondage. Axel est toujours dernier mais avec 18%, il reste proche de Lénie. Autant dire que rien n’est joué, ce soir tout peut arriver !







Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre académicien préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Sondage Star Academy nominations semaine 10, qui doit rester ?

Rendez-vous ce samedi à 17h15 sur TF1 pour suivre la quotidienne, et à 21h10 pour le prime. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.