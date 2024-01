Plus belle la vie spoilers : Estelle soupçonnée, un grand retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 15 au 19 janvier 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers et résumés en avance du 15 au 19 janvier 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Alors que la série culte sera relancée dès lundi à 13h40 sur TF1, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la police va finalement enquêter du côté d’Estelle.







Ils vont découvrir que Francesco a souscrit une assurance vie à son nom. En cas de décès Estelle empocherait 400.000 euros ! Dans le même temps, c’est le grand retour de Djawad. Et la police procède à son arrestation ! A-t-il un rapport avec l’empoisonnement de Francesco ?

Léa est épuisée, Jean-Paul ne l’aide pas et tout repose sur ses épaules. Babeth et Patrick finissent par s’inquiéter…



A la résidence, Yolande continue sa mission cupidon pour réunir Jules et Morgane. Et Mirta veut aider Steve, qui a des difficultés financières…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 janvier 2024

Lundi 15 janvier 2024, épisode 6 : Alors qu’une nouvelle information a rebattu les cartes, les policiers enquêtent désormais à charge contre Estelle. Mirta demande à Yolande de se mêler de ses affaires tandis que Léa aurait, elle, bien besoin d’un peu d’aide.

Mardi 16 janvier 2024, épisode 7 : L’enquête policière progresse, en allant chercher du côté d’une vieille connaissance d’Estelle. Alors que Léa n’arrive pas à communiquer avec Boher, Steve a lui aussi bien du mal à joindre le service des bourses

Mercredi 17 janvier 2024, épisode 8 : Estelle est en proie au doute face à la jalousie de Francesco et à la pression policière. A la résidence, Yolande persiste à vouloir réunir Jules et Morgane malgré eux. Babeth et Patrick s’inquiètent de l’état de santé de Léa… et de la propreté de l’appartement

Jeudi 18 janvier 2024, épisode 9 : Les soupçons sur Estelle et Djawad mettent à cran leurs proches, qui tentent le tout pour le tout pour prouver leur innocence. A la résidence, le plan de Yolande est découvert tandis qu’un problème informatique risque de mettre Jules bien mal à l’aise.

Vendredi 19 janvier 2024, épisode 10 : A bout de forces, Estelle commet l’irréparable au commissariat, ce qui renvoie Francesco à ses vieux démons. La propreté de l’appartement pousse Patrick à bout, alors qu’à la résidence, Mirta tente de venir en aide à Steve sans le froisser.

VIDÉO Plus belle la vie, le résumé de la semaine précédente

Et si vous avez manqué les épisodes cette semaine, piqure de rappel avec un résumé de la semaine en images.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…