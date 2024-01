Mercato OL : Gift Orban rejoint Lyon !

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de l’Olympique Lyonnais puisque le club vient de recruter l’attaquant Gift Orban. Selon l’Equipe, Lyon a trouvé un accord avec la Gantoise pour le transfert de l’attaquant nigérian, âgé de 21 ans.











Gift Orban est attendu à Lyon dans les prochaines heures et devrait signer un contrat de 4 ans et demi.

L’accord entre la Gantoise et l’Olympique Lyonnais s’élèverait à 13 millions d’euros. Avec nouvel attaquant, l’OL espère redresser la barre alors que la saison de Ligue 1 est particulièrement compliquée pour le club, qui pointe actuellement à la 16ème place.



Doté de polyvalence dans les trois positions de l’attaque, Gift Orban combine vitesse et puissance, illustrées par ses 32 buts marqués au cours de ses 51 apparitions avec le club belge. Il représente une deuxième acquisition offensive prometteuse pendant la période de transferts hivernale dirigée par David Friio, qui avait déjà recruté l’ailier Malick Fofana pour 17 millions d’euros. Dans le même secteur, l’Olympique Lyonnais continue ses négociations pour les transferts d’Arnaut Danjuma (Everton) et de Saïd Benrahma (West Ham), deux dossiers plus complexes qui peinent à progresser.