« The Resident » : l’ultime saison arrive sur TF1 le 7 février 2024

« The Resident » ultime saison lancement – Bonne nouvelle pour les fans de la série médicale de TF1 « The Resident ». La saison 6 inédite arrive le mercredi 7 février dès 21h10 à raison de deux épisodes inédits par semaine. Mais attention, il s’agit de l’ultime saison de la série !











« The Resident », résumé du début de la saison 6 inédite

La qualité des soins de l’hôpital Chastain est mise en péril et c’est à nos médecins de révéler les effets de la corruption sur le système de santé, dans cette ultime saison de THE RESIDENT. Le parcours de Conrad se poursuit alors qu’il doit concilier sa nouvelle vie amoureuse, son rôle de père célibataire et la nécessité de sauver ses patients.

Padma Devi (Aneesha Joshi) et ses jumeaux à naître sont confrontés à une urgence médicale qui mettra en valeur les compétences du nouveau chirurgien pédiatrique de Chastain, le Dr Sullivan. Nous découvrirons une autre facette du Dr AJ Austin alors qu’il devient père.

Le Dr Devon Pravesh et le Dr Leela Devi forment un couple de choc, Devon avec ses propres essais cliniques et Leela maintenant nommée chef des résidents.



Kit Voss, PDG de Chastain, doit continuer de diriger au mieux son hôpital alors que les ressources sont plus faibles et qu’un nouveau gouverneur potentiel menace de réduire les financements… tout en soutenant le Dr Randolph Bell (Bruce Greenwood), dans sa lutte contre la sclérose en plaques…

« The Resident » revient le mercredi 7 février 2024 à 21h10 sur TF1 et myTF1