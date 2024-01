« Un homme pressé » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (21 janvier)

Publicité





Le film « Un homme pressé » d’Hervé Mimran est rediffusé ce dimanche soir sur France 2. Au casting Fabrice Luchini, Leïla Bekhti ou bien encore Rebecca Marder. Un film plutôt sympathique, drôle, et admirablement servi par Fabrice Luchini qui montre ici toute l’étendue de son « génie ».





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France TV. Comme pour tout film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







Publicité





« Un homme pressé » : l’histoire

Alain est un homme puissant et important dont le temps est précieux et qui n’aime d’ailleurs pas le perdre. Dans sa vie aucune place pour les loisirs et la famille. Lorsqu’un jour, un AVC le stoppe net dans son élan. Pendant son séjour à l’hôpital, il va être pris en main par Jeanne, une jeune orthophoniste. Alors qu’elle l’aide à retrouver l’usage de la parole, elle lui fait prendre conscience de la situation et que pour se reconstruire il doit apprendre la patience.



Publicité





Le saviez-vous ?

– Il s’agit de l’adaptation cinématographique du roman « J’étais un homme pressé : AVC, un grand patron témoigne » de Christian Streiff, ancien PDG d’Airbus et de PSA Peugeot Citroën.

La bande-annonce

Mieux que des mots, des images. Voici la bande-annonce de votre film…