13h15 le dimanche du 11 février : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 11 février 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec un hommage à Robert Badinter suivi d’une spéciale sur le roi Charles III.





« 13h15 le dimanche » du 11 février 2024 : le sommaire

Hommage à Robert Badinter

À l’occasion du décès de Robert Badinter, l’émission « 13h15 le dimanche » (#13h15) revient sur l’un des principaux engagements de l’ancien avocat et ministre de la Justice : la lutte pour l’abolition de la peine de mort.

Le 21 septembre 1971, Claude Buffet et Roger Bontems, détenus à la centrale de Clairvaux, planifient une évasion, prenant trois personnes en otage tout au long de la journée. L’intervention policière, menée pendant la nuit, conduit Buffet à assassiner une infirmière et un gardien de prison. Bontems, complice, est témoin de la tragédie.

Le magazine revisite cet événement sanglant qui a captivé l’attention de toute la France. Lors du procès retentissant qui se déroule du 26 au 29 juin 1972 devant la cour d’assises de l’Aube, la question de la peine de mort est au cœur du débat. Robert Badinter, avocat de Roger Bontems, s’engage à sauver la vie de son client, malgré la condamnation à mort prononcée contre lui et Buffet, sous la pression populaire.

La conviction de Badinter dans sa lutte pour l’abolition de la peine de mort est renforcée par cette affaire. Buffet et Bontems sont exécutés par guillotine à la prison de la Santé au petit matin du 28 novembre 1972.

Ce documentaire propose des archives rares ainsi que le témoignage de Robert Badinter, plongeant les spectateurs dans l’atmosphère politique de l’époque et les débats animés entre partisans et opposants de la peine de mort, finalement abolie en France en 1981. Lors de son entretien avec « 13h15 le dimanche », Robert Badinter a accepté de revenir sur ce procès et sur son engagement acharné contre la peine de mort.

Charles III

« 13h15 le dimanche » revient sur la relation qui lie la monarchie britannique à la France, du couronnement de la jeune Elizabeth II jusqu’au sacre de Charles III.

La reine Elizabeth II n’a jamais dissimulé son affection pour la France et le plaisir qu’elle éprouvait à s’y rendre. Cette connexion entre les deux nations persiste avec l’avènement de Charles III, le nouveau roi d’Angleterre.

À l’âge de 74 ans, Charles III est couronné, mais neuf mois plus tard, il est confronté à un cancer. Un communiqué du palais de Buckingham, diffusé le soir du lundi 5 février 2024, suscite une vague d’émotion à travers tout le Royaume-Uni. À 75 ans, le roi se montre optimiste et maintient ses responsabilités en tant que chef de l’État.

Cependant, le public connaît-il réellement ce souverain, souvent éclipsé par une mère au règne exceptionnellement long, une ex-épouse emblématique et des enfants au tempérament turbulent ?



