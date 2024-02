Publicité





20h30 le dimanche du 11 février 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





« 20h30 le dimanche » du 11 février 2024 : les invités

> L’interview : Teddy Rinner

Suite à un contrôle anti-dopage effectué le dimanche 4 février après sa victoire au huitième Tournoi de Paris, le judoka de 2,04 mètres a été retardé et n’a pas pu participer comme prévu à l’émission télévisée. Malgré cet incident, sa performance exceptionnelle suscite des interrogations quant à une possible répétition de son succès aux Jeux olympiques de 2024. Cette semaine, le judoka aux multiples distinctions, avec onze titres de champion du monde, cinq titres de champion d’Europe, et des médailles d’or tant en solo aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et à Rio en 2016 qu’en équipe mixte à Tokyo en 2021, est de nouveau attendu sur le devant de la scène.

> Face à l’écran : Jean Reno

L’icône du cinéma, célèbre pour ses rôles dans des films tels que « Le Grand Bleu », « Léon » et « Les Visiteurs », excelle aussi bien dans les drames que dans les comédies. Propulsé sur le devant de la scène par Luc Besson dans les années 1980, il demeure l’un des rares acteurs français à avoir connu une carrière internationale, participant à des productions de renom telles que « Mission : Impossible » en 1996 et « Godzilla » en 1998. Dans « Maison de retraite 2 », dirigé par Claude Zidi Jr, il rejoint la joyeuse équipe de retraités du premier opus, qui a rencontré un franc succès en 2022 avec plus de 2 millions d’entrées. Le film sortira en salles le 14 février prochain.



Synopsis : Quand le foyer Lino Vartan ‒ qui accueille jeunes orphelins et seniors ‒ doit fermer pour raisons sanitaires, Milann n’a pas d’autre choix que de répondre à l’invitation d’une maison de retraite dans le Sud qui les accueille pour l’été. Tous embarquent dans le bus d’Alban. Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer : le rêve ! Mais le paradis tourne à l’enfer car anciens et nouveaux pensionnaires du 3e âge se détestent ! La guerre des seniors est déclarée !

> La rencontre avec Reem Kherici

La talentueuse actrice d’origine italo-tunisienne a débuté sa carrière avec La Bande à Fifi, d’abord dans « La Cave à l’info » avant de rejoindre le « Grand Journal » sur Canal+. En 2009, elle fait ses débuts au cinéma dans OSS 117 : Rio ne répond plus, partageant l’affiche avec Jean Dujardin, puis enchaîne avec Neuilly sa mère! la même année. Avec Paris à tout prix en 2012, suivi de Jour J en 2017, elle fait ses premiers pas dans la réalisation. Elle renouvelle l’expérience avec le film Chiens et chats, qui sera diffusé le 14 février, aux côtés de Franck Dubosc et Philippe Lacheau.

Synopsis : Diva, célèbre chat star des réseaux sociaux, et Chichi, chien des rues, perdent leur maître respectif. Commence alors un voyage déjanté entre Montréal et New York avec, d’un côté, les humains qui ont perdu la trace de leurs animaux et, de l’autre, les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leurs maîtres…

