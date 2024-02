Un si grand soleil du 12 février : Alix dans de sales draps (résumé et vidéo épisode 1331 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 12 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1331 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de TF1 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 12 février 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Laurine et Romain ont passé la nuit ensemble. Laurine fouille dans son sac mais Romain la surprend… Il lui demande ce qu’elle fait, elle essaie de comprendre comment il peut claquer 1000 euros en une soirée en étant aide-soignant. Romain lui dit qu’il a le droit d’être riche en étant aide soignant et retourne se coucher… Laurine s’interroge et lui demande pourquoi il vit à l’hôtel. Mais Romain ne répond à aucune de ses questions.

Janet et Clément font un footing. Elle lui demande si elle sait quand Hélène sortira de l’hôpital mais elle n’en sait rien, ça dépendra de son état. Becker a trois hommes affectés à sa surveillance et ça devient compliqué… Il espère que l’hôpital ne fait pas trainer volontairement pour lui éviter la prison. Yann appelle Becker, il a du nouveau.



Ludo est à la une de Midi Libre, Elise et Flore remarquent qu’il est fier. Ludo dit qu’il fait ça pour le bien de l’asso. Elodie appelle Ludo, ça ne va pas et elle lui demande s’il peut assurer les cours seuls. Elle lui annonce que son père a une leucémie. Ludo est désolée, Elodie est sous le choc. Ludo lui dit qu’il est là.

Elodie veut accompagner William chez le médecin, il refuse mais elle insiste et ne lui laisse pas le choix. William lui dit qu’il est foutu mais Elodie veut qu’il se batte pour guérir. Il accepte qu’elle vienne.

Laurine et Romain s’embrassent à l’hôpital, Laurine préfère que personne ne sache. Mais David et Jennifer les grillent…

Yann parle à Becker d’Alexandre Legrand. Il témoigne au sujet des toiles qu’il a acheté 3 millions d’euros à Christian. Il ne s’est pas méfié car il avait bonne réputation mais plus tard, il a fait expertisé les toiles et il s’agissait de faux tableaux. Il a demandé à Christian de le rembourser, il lui avait donné son accord de principe avant de disparaitre !

Evan est avec William et Elodie, il leur explique qu’il n’y a pas d’autre solution que la chimio. Il a de grandes chances de rémission, voir de guérison. Il lui dit que ça en vaut la peine. Evan lui conseille un suivi psychologique en parallèle mais William ne veut pas. Il doit voir un cardiologue et ne pourra pus travailler. Evan dit ensuite à Elodie qu’il va avoir besoin d’elle. Elodie trouve ça dégueulasse, ils sont passés au bio et ont toujours fait attention. Evan lui demande la marque des pesticides, il s’agit d’Engrais Plus. Evan lui dit que comme les autres agriculteurs de la région.

Becker parle avec Yann, la théorie du crime passionnel ne colle plus. Yann dit à Becker qu’il avait raison. Ils pensent qu’Alix a escroqué Christian avec les faux tableaux et que quand il est venu à la galerie pour lui demander des comptes, il est tombé sur Hélène et ils se sont entretués. Yann appelle Alix pour la convoquer.

Boris appelle Laurine, mais elle doit passer la soirée avec un mec, un aide-soignant de l’hôpital. Il ne la croit pas. Jennifer entend la conversation…

Ludo vient parler à William, il est désolé et lui dit de ne pas se laisser abattre. William l’envoie balader et lui dit de lui foutre la paix… Evan parle de son cas à Chloé. Il a de gros doutes sur Engrais Plus. Il y a 30% de cancers en plus chez les agriculteurs dans l’Hérault que dans le reste de la France ! Il pense que c’est lié aux pesticides d’Engrais Plus. De son côté, Elodie en parle à Ludo. Elle est révoltée, Ludo lui dit de garder son énergie pour aider son père à se battre.

Alix appelle Claudine et lui demande de la rejoindre au commissariat. Yann interroge Alix en présence de Claudine. Yann et Becker disent qu’ils pensent qu’Alix a vendu des faux tableaux à Christian. Alix assure qu’elles sont authentiques. Becker pense qu’elle les balade. Il lui conseille de dire la vérité, elle assure que c’est ce qu’elle fait. Becker va demander une nouvelle expertise de ces toiles et elle risque très gros !

