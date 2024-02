Publicité





20h30 le samedi du 24 février 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Pris au piège ».





« 20h30 le samedi » du 24 février 2024 : les reportages

Ce nouveau numéro de « 20h30 le samedi » (X), animé par Laurent Delahousse, explore les trajectoires de deux figures emblématiques de la scène pop américaine ayant laissé une empreinte indélébile dans leur époque : Whitney Houston, reconnue comme l’une des voix les plus exceptionnelles des années 1980 et 1990, et Jennifer Lopez, surnommée la « bomba latina », qui fait son retour après une décennie avec un nouvel album.

Jour où > Whitney Houston offre un moment d’unité à l’Amérique

Sa voix exceptionnelle, couvrant une plage de quatre octaves et demie, a laissé une empreinte indélébile sur toute une génération. Whitney Houston, dont la marraine était la célèbre Aretha Franklin, a connu un succès fulgurant dès l’âge de 21 ans. Sa performance mémorable de « I Will Always Love You » dans la bande originale du film « Bodyguard », la plus vendue au monde, l’a élevée au rang des divas incontournables de l’industrie musicale américaine.

Aux côtés de Michael Jackson, elle faisait partie des rares artistes de couleur à conquérir un public transversal et à être diffusée sur les grandes radios américaines. Elle a su bâtir des ponts entre les communautés, à tel point qu’en 1991, en pleine guerre du Golfe aux États-Unis, elle a réussi à réunir le pays. Lors du Super Bowl à Tampa, en Floride, la reine de la soul a interprété l’hymne américain d’une manière qui a véritablement rassemblé la nation.



Actu > Le retour de Jennifer Lopez

Combative et fière de ses racines portoricaines ainsi que de son parcours, Jennifer Lopez incarne l’essence du « rêve américain ». Elle se distingue en tant que l’une des premières figures d’inspiration latino dans un pays comptant près de 20% d’hispaniques, comblant ainsi un manque crucial de modèles.

Après une décennie d’absence, elle fait son retour avec un nouvel album, « This Is Me… Now », accompagné d’un film autobiographique musical du même titre, disponible sur Prime Video depuis le 16 février. Dans ce documentaire, elle se dévoile comme rarement, et un autre intitulé « La plus grande histoire d’amour jamais racontée » sera diffusé sur la même plateforme le 27 février.

