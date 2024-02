Star Academy 2024 : Adeline Toniutti remplacée par une célèbre chanteuse ?

Publicité





Trois semaines après le clap de fin de la Star Academy, la prochaine saison fait déjà parler alors que le casting est actuellement en cours. Et la production n’a pas exclu l’idée d’un changement de professeur !





Alors cette semaine au micro d’RTL, Lara Fabian a confié son envie d’être prof dans la prochaine saison de la Star Academy. Et elle s’imagine déjà prof de chant !







Publicité





« Si on me proposait de venir régulièrement pour être une oreille, une épaule, prof de chant pourquoi pas, je n’ai pas de velléité de titre. Tout ce que je veux c’est pouvoir contribuer et être utile. Si je pouvais être utile sur une base régulière, pourquoi pas !« a déclaré Lara Fabian cette semaine, expliquant ne pas avoir envie de la place de directrice.

« La vérité, c’est qu’une partie de moi se sait tout à fait légitime pour le faire, car je le fais depuis beaucoup d’années et surtout je me sens à ma place, c’est tellement naturel pour moi. Et une autre partie de moi, me dit que je ne peux le faire que si j’ai vraiment l’espace pour le faire » a-t-elle poursuivi.



Publicité





Une arrivée de Lara Fabian au sein du corps professoral réjouirait les fans de la Star Ac, qui ont apprécié sa venue au château cette saison. A l’occasion d’une masterclass, elle avait réussi à faire sortir ses émotions à Pierre Garnier. Le futur gagnant avait pleuré dans les bras de Lara Fabian.

La chanteuse prendra-t-elle la place d’Adeline Toniutti ? A suivre !