66 minutes du 18 février : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

66 minutes du 18 février 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 18 février 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Dupes : le luxe version low cost



🔵 Jalousie maladive : jusqu’à l’obsession

Jalouse maladive, Léa ne supporte par l’idée qu’Enzo puisse parler ou voir d’autres filles.

🔵 Une nouvelle arène dans Paris

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Croisière au bout du monde

Nous vous emmenons à 16 000 kilomètres de la France. Direction l’Antarctique à bord de l’Exploris One. Ce paquebot qui propose soixante-douze cabines seulement, a effectué il y a quelques semaines sa croisière inaugurale.

Extrait vidéo

📺 #66minutes, ce dimanche à partir de 17H20 sur @M6 pic.twitter.com/AvckhMs3hO — 66Minutes (@66Minutes) February 17, 2024

