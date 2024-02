Un dimanche à la campagne du 18 février 2024 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Publicité





Un dimanche à la campagne du 18 février 2024, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 16h sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 18 février 2024 : sommaire et invités

Pour ce nouvel épisode d’Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez a convié trois personnalités qui ont accepté de partager leur histoire.

🔵 Christophe Dechavanne, coanimateur de l’émission « Quelle époque ! » aux côtés de Léa Salamé, se livre comme jamais, évoquant ses succès, les coulisses parfois violentes de la télévision et leurs impacts sur sa vie privée.



🔵 Aurélie Valognes, l’une des romancières les plus populaires en France, originaire d’un milieu modeste, raconte comment elle a longtemps douté de sa capacité à devenir écrivaine, jusqu’à ce qu’un burn-out la pousse à écrire en secret.

🔵 Ancien pilote de course, le comédien et humoriste Stéphane de Groodt a traversé plusieurs vies. Grâce à son audace et son talent, il a finalement réalisé son rêve de faire du cinéma.

Entre confidences, éclats de rire et une séance de gymnastique douce surprenante, ces trois personnalités partagent un weekend inoubliable, hors du temps, lors de cet épisode inédit et empreint d’émotion d’Un dimanche à la campagne.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 18 février 2024