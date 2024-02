Ça commence aujourd’hui du 29 février : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 29 février 2024, le sommaire – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Syndrome de Diogène : pour eux, jeter est une souffrance ! ».





Rendez-vous dès 13h45 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 29 février 2024, « Syndrome de Diogène : pour eux, jeter est une souffrance ! »

Pendant 18 ans, Sandrine a vécu avec le syndrome de Diogène, une réalité difficile mais dont elle n’éprouve aucune honte. C’est un sujet rarement évoqué, qui va être exploré sans jugement, afin de mieux comprendre ce trouble.

Faustine Bollaert en parle avec ses invités cet après-midi sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 29 février



« Syndrome de Diogène : pour eux, jeter est une souffrance ! », c’est ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.