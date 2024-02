« Fiançailles à la grecque » : votre téléfilm ce 29 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Fiançailles à la grecque » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 29 février 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il il s’intitule « Fiançailles à la grecque ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Fiançailles à la grecque » : l’histoire, le casting

Ilana et Mike entretiennent une relation amoureuse depuis deux ans. Ils décident de partir à Santorin pour assister au mariage d’Alexandra, la sœur de Mike. Cependant, la question se pose de savoir si Ilana pourra supporter Athena, la belle-mère adorable mais parfois étouffante. La situation prend une tournure complexe lorsque celle-ci s’immisce dans la relation d’Ilana avec son fils, qui vient de lui faire une demande en mariage.

Avec : Torrey DeVitto (Ilana Elbaz), Yannis Tsmitselis (Mike Atlas), Marina Sirtis (Athena Atlas), Katerina Konstas (Alex Atlas)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Coup de foudre à la française ».

« Coup de foudre à la française » : l’histoire et le casting

À la tête d’une entreprise d’événementiel, Victoria se charge d’organiser un mariage de rêve pour son meilleur ami Mike et sa compagne Tracy. La célébration se déroulera à Paris, où famille et amis passeront une semaine mémorable culminant par la cérémonie tant attendue. Cependant, une seule ombre au tableau persiste : le témoin du marié, Cameron, est l’ex-petit ami de Victoria. Ils n’ont pas échangé un mot depuis leur rupture il y a six mois. Alors que Victoria envisage un possible rapprochement, Cameron fait le voyage en compagnie de Jen, ajoutant ainsi une dimension complexe à la situation.

Un autre couple d’amis, Nathalie et son mari Seth, est également présent. Nathalie, enceinte, trouve le comportement surprotecteur de Seth un peu trop envahissant, l’empêchant de pleinement profiter du séjour en limitant ses activités, arguant que balades et gastronomie pourraient présenter des risques pour le bébé. Au milieu de ces dynamiques, Jacques, le premier amour de Victoria et son correspondant français au lycée, fait une entrée surprise dans le scénario, contacté par Nathalie et Tracy.

Avec : Mallory Jansen (Victoria Lewis), Joshua Sasse (Jacques Artis), Jayne Wisener (Tracy Cook), Lachlan Nieboer (Cameron Reisch)