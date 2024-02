Demain nous appartient du 2 février : Gilles s'en prend à Marianne... (résumé + vidéo épisode 1614 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 2 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1614 de DNA – Gilles est bouleversé par l’enlèvement de Cécile ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et il va s’en prendre injustement à Marianne, l’accusant d’être responsable de ce qui est arrivé à sa fiancée !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 2 février 2024 – résumé de l’épisode 1614

Marianne est venu chez Chloé et Alex pour prendre des nouvelles de Gilles… Ils l’ont entendu jusqu’à 4h du mat, il a peu dormi. Mais quand Gilles les rejoint, il s’attaque à Marianne ! Ses propos sont violents et profondément injustes… Ça sonne à la porte, c’est Martin qui a besoin de parler à Gilles.

Sous pression, Gilles choisit d’agir seul et contre l’avis de tous… Sylvain pousse Charlie à prendre une décision audacieuse. Une lutte acharnée éclate entre Nordine et Gabriel, semblable à une bataille de coqs.

VIDÉO Demain nous appartient du 2 février 2024 – les premières minutes de l’épisode

