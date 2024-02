Demain nous appartient spoilers : Gilles fait une attaque, Georges hésite, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 12 au 16 février 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 12 au 16 février 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que Gilles va encore être totalement manipulé par Cécile.







Cécile est une veuve noire et avec son complice, Pascal Villard, ils comptent bien le dépouiller ! Pascal envoie des menaces de mort à Gilles, qui est loin d’imaginer que Cécile est derrière tout ça. Et elle n’hésite pas à l’empoisonner en lui faisant avaler de faux compléments alimentaires. En plein enterrement de vie de garçon, Gilles est victime d’une attaque cardiaque et s’effondre devant ses amis !

Pendant ce temps là, Georges ne sait plus où il en est concernant le bébé. Sara l’aide à réfléchir, elle pense qu’il ne doit pas culpabiliser s’il préfère l’abandonner pour qu’il reçoive tout l’amour qu’il mérite auprès d’une autre famille… Quant à Mélody, elle découvre un mot de Vanessa.



Et Violette utilise la petite Enora pour se rapprocher de Dylan…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 février 2024

Lundi 12 février 2024 (épisode 1620) : Sans le vouloir, Gilles laisse Cécile à son sort. Violette exploite Enora à des fins personnelles. Brunet fait une fleur à Raphaëlle.

Mardi 13 février 2024 (épisode 1621) : Au Spoon, Gilles s’écroule de bonheur. Violette est une bourreau des cœurs. Georges néglige ses devoirs d’amoureux.

Mercredi 14 février 2024 (épisode 1622) : Diego a des informations croustillantes pour la police. Melody trouve le mot d’amour d’une rivale. Au domaine, Camille se découvre un allié inattendu.

Jeudi 15 février 2024 (épisode 1623) : Gilles refuse de se laisser mener par le bout du nez. Folle de jalousie, Lisa élabore sa vengeance. Gabriel sombre dans la paranoïa.

Vendredi 16 février 2024 (épisode 1624) : Gilles mord la poussière. Lisa tombe des nues en découvrant le pot aux roses. Soraya et Manon s’allient pour le bien commun.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 12 au 16 février 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

