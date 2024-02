C l’hebdo du 10 février 2024 : Pierre Garnier et les invités ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





C l’hebdo du 10 février 2024, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 🎵 Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy

Une semaine après avoir remporté la saison 2023 de la Star Academy, Pierre vient chanter en live son premier single, « Ceux qu’on était ».



🔵 📌 Il est devenu le symbole de la colère des agriculteurs. Aujourd’hui il contre-attaque et accuse le gouvernement de l’avoir jeté en pâture : Michel-Edouard Leclerc, Président des Centres E. Leclerc, est l’invité de C l’hebdo

🔵 Affaire Gérard Miller : le témoignage de Muriel Cousin

Elle accuse le psychanalyste Gérard Miller d’agression. Elle prend la parole pour la première fois à la télévision ce soir dans C l’hebdo

🔵 Dans la suite de C l’hebdo : Panayotis Pascot et Margot Bancilhon pour la nouvelle série-événement « De Grâce » sur Arte; et Laurent Lafitte, pour le film « Le Molière imaginaire » d’Olivier Py au cinéma le 14 février et la pièce « Cyrano de Bergerac » à la Comédie Française

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 10 février 2024 à 19h sur France 5.