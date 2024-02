« Enquête à haut risque » : le final de la saison 1 ce soir sur France 3 (11 février 2024)

Publicité





« Enquête à haut risque » au programme TV du dimanche 11 février 2024 – Ce dimanche soir, France 3 achève la diffusion de la série « Enquête à haut risque ». Au programme, deux épisodes inédits.





A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 11 février 2024

Épisode 5 : Alors que la nouvelle de la mort de Deirdre Kilbride fait le tour de la ville, Sarah Manning est persuadée qu’il s’agit d’un meurtre. Elle demande à Aidan O’Sullivan, le chef du service juridique du laboratoire, de récupérer des documents permettant de prouver que Lehane avait commis des meurtres pour le compte de son patron.

Épisode 6 : Sarah apprend qu’avant sa mort, Ciaran avait travaillé avec Patrick et Nuala sur un projet immobilier. Nuala regrette de lui avoir caché la vérité et propose de lui montrer le terrain qu’ils espéraient racheter à Gumbiner-Fischer.



Publicité





Enquête à haut risque – rappel du synopsis

Lee Manning, le vice-directeur du département marketing d’une importante entreprise pharmaceutique établie à Dublin, se rend en voyage d’affaires à Montréal. Son corps est découvert dans un quartier sensible de la ville. Sa femme, Sarah, ancienne employée du même laboratoire, rejette l’idée d’un meurtre aléatoire et commence à soupçonner que l’entreprise dissimule des informations. Malgré les risques pour sa sécurité et celle de sa famille, elle décide d’entreprendre sa propre investigation.

Les interprètes

Elaine Cassidy (Sarah Manning), Morten Suurballe (Dr Hans Hoffman), Angeline Ball (Lieutenant Emer Berry), Lisa Dwyer Hogg (Nuala Mulvaney), Geordie Johnson (Lieutenant Charles Duquesne), Paul Popowich (Lee Manning), Risteárd Cooper (Barry Lehane), Dearbhla Molloy (Marie Heffernan)…