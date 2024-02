Un si grand soleil spoilers : un grand retour, Kira s’interroge, les résumés jusqu’au 1er mars 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 1er mars 2024 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois de février dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes cureux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 26 février au 1er mars 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Eve va avoir la bonne surprise de voir son fils Eliott revenir à Montpellier. Elle l’installe chez elle sans avoir cru bon d’en parler à Manu, qui n’apprécie pas… Le retour d’Eliott va créer des tensions entre Eve et Manu.

De son côté, Louis s’enfonce et s’embourbe dans ses mensonges ! Ses parents sont inquiets pour lui, tout comme Kira. La petite amie de Louis se pose beaucoup de questions, elle comprend qu’il se passe quelque chose… Va-t-elle découvrir qu’il la trompe ?



Publicité





Quant à Alix et Ulysse, ils s’en sortent bien ! Mais Becker ne compte pas laisser Alix s’en sortir encore une fois…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 12 au 16 février 2024

Lundi 26 février 2024, épisode 1341 : Alors qu’Elodie et Ludo se donnent rendez-vous devant le palais de justice, Alix et Ulysse parviendront-ils enfin à résoudre le mystère ?

Mardi 27 février 2024, épisode 1342 : Alors qu’Elise tente de faire parler Bilal, Kira et Marc et Léonor s’inquiètent de plus en plus pour Louis. A raison ?

Mercredi 28 février 2024, épisode 1343 : Alors que Louis doit faire face à une révélation qui change tout, Alix tente de mettre au point une stratégie gagnante.

Jeudi 29 février 2024, épisode 1344 : Alors que le commissaire Becker ne compte pas laisser Alix s’en tirer aussi facilement, un visiteur inattendu ressurgit dans la vie d’Eve.

Vendredi 1er mars 2024, épisode 1345 : Alors qu’Eve se demande comment Manu réagira à cette cohabitation inattendue, Kira comprend que quelque chose cloche.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 12 au 16 février 2024 en cliquant ICI

du 19 au 23 février 2024 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.