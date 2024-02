Ici tout commence du 21 février : Jasmine bouleversée, elle apprend que... (résumé + vidéo épisode 866 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 866 – Jim et Jasmine sont dans de sales draps dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que leur histoire est impossible, ils sont amoureux et vont tout droit vers la catastrophe…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 21 février 2024 – résumé de l’épisode 866

Jim et Jasmine se retrouvent aux marais. Jim annonce à Jasmine que ses parents sont au courant et que Marc veut qu’ils arrêtent. Jasmine est bouleversée mais Jim lui assure qu’ils ne diront rien à Thibault. Et même si leur histoire est compliquée, Jim confie à Jasmine qu’il est amoureux d’elle… Jasmine lui avoue qu’elle aussi, elle est amoureuse de lui ! Ils sont loin de se douter que Thibault a été mis au courant par le petit Naël…

Un restaurant en difficulté attire de nouveaux clients… Et pour soutenir Antoine, Pénélope ne mâche pas ses mots…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Anaïs sous le choc, elle apprend que… (vidéo épisode du 23 février)



Ici tout commence du 21 février 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1