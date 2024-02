L’école à remonter le temps : lancement ce soir sur M6 (19 février 2024)

Publicité





L’école à remonter le temps du 19 février 2024 – Ce lundi soir à la télé, M6 lance son tout nouveau programme inédit, « L’école à remonter le temps ». Alors que l’éducation suscite actuellement de vifs débats, M6 propose une immersion temporelle en suivant le parcours d’élèves et d’enseignants à travers les années 1880, 1930, 1950 et 1980.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Présentation du programme

Alors que l’éducation suscite actuellement de vifs débats, M6 propose une immersion temporelle en suivant le parcours d’élèves et d’enseignants à travers les années 1880, 1930, 1950 et 1980. Cette expérience permet de constater l’évolution de l’école, mais aussi de la société et des mentalités, au cours d’un siècle. Quinze élèves de collège âgés de 13 à 14 ans, accompagnés de trois professeurs et d’un directeur d’établissement, vivront une expérience unique en passant 100 ans sur les bancs de l’école, explorant ainsi les réalités éducatives des époques précitées.

Le 19 février 2024 :l’épisode « Retour en 1880 »

Retour en 1880, 1930, 1950 et 1980 : un voyage à remonter le temps pour découvrir combien l’école, mais aussi la société, ont évolué en un siècle. Une immersion sociologique et historique, au cœur d’un même lieu : un collège, transformé à chaque saut dans le temps grâce à un décor évolutif, pour nous transporter sur les bancs de l’école de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

Au programme : cours de couture, de puériculture ou encore de sténo-dactylo pour les filles, exercices militaires et travail manuel comme la menuiserie ou le maraîchage pour les garçons… Mais aussi l’évolution au fil des décennies de l’enseignement du français, des mathématiques, de l’histoire-géographie ou encore de l’éducation physique.

Comment élèves et professeurs se plieront-ils au rythme et aux enseignements de ces 4 décennies ? Quelles seront leurs réactions face à l’évolution sociale visible à travers leur passage dans l’école de chaque époque ? Qu’est-ce qui va les étonner, les amuser, parfois les choquer ? Élèves comme professeurs, comment vivront-ils cette expérience et la mettront-ils en perspective avec l’école d’aujourd’hui, et qu’en retiendront-ils ?

1er voyage dans le temps : retour dans les années 1880. Enjeu scolaire : l’obtention du certificat d’études.

