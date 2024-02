Les 12 coups de midi : Emilien éliminé avant de décrocher l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 28 février 2024, Emilien va-t-il décrocher l’étoile mystérieuse ? – L’étoile mystérieuse est entièrement dévoilée depuis hier dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ».





Plus aucune case et on a pu voir apparaitre le visage de Jérôme Commandeur. Mais Emilien n’a pas fait de Coup de Maître et même s’il l’a reconnu, il pas pu tenter sa chance et décrocher cette étoile.







Les 12 coups de midi du 28 février, Emilien va-t-il décrocher l’étoile mystérieuse aujourd’hui ?

Emilien va-t-il décrocher l’étoile ce mercredi midi en proposant Jérôme Commandeur ? Ou sera-t-il éliminé à la surprise générale ce midi ? On peut déjà vous dire que non, Emilien ne sera pas éliminé et c’est bien lui qui va décrocher cette étoile mystérieuse. Selon nos informations, ça devrait se faire aujourd’hui ou demain.

Explications des indices menant à Jérôme Commandeur:

– la baignoire car il a présenté « Rince ta baignoire » sur France 2

– le burger parce qu’il a animé « Burger Quiz »

– le téléphérique parce qu’il a reçu le Grand Prix du Festival du film de l’Alpe d’Huez

– les bulots pour l’un de ses sketchs « J’en veux à ma mère d’avoir un Q.I de bulot »

– le serpent pour ses participations à Fort Boyard

– l’autoroute pour « Bienvenue chez les Ch’tis »



Rendez-vous ce midi sur TF1 ou sur myTF1 pour découvrir l’étoile des 12 coups de midi et voir si Emilien va décrocher cette étoile !