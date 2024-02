Demain nous appartient du 28 février : Jordan agressé en prison (résumé + vidéo épisode 1632 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 28 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1632 de DNA – Jordan a été agressé en prison et il est hospitalisé ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Jordan est désemparé, il se confie à Noor…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 28 février 2024 – résumé de l’épisode 1632

Jordan a été hospitalisé suite à une agression en prison. Des hommes s’en sont pris à lui alors qu’une bagarre avait éclaté… Jordan n’a pas compris pourquoi on s’en prenait à lui. Noor lui explique que ses blessures sont superficielles, Jordan est désemparé quand il comprend qu’il va déjà retourné en prison ! Noor tente de le réconforter, elle est convaincue qu’il est innocent et qu’il va vite sortir. Jordan lui demande de ne rien dire à Judith…

Devant sa chambre, Audrey et Damien sont là. Mais Audrey n’a pas l’autorisation de voir son fils… Et ils croisent Laure Cotentin, Damien déconseille à Audrey d’aller lui parler.

Pendant ce temps là, la récente trouvaille de Damien change la donne. Bastien effectue un retour remarquable, tandis que Manon et William prennent des paris sur leurs relations respectives.



VIDÉO Demain nous appartient du 28 février 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.