L’Événement du 8 février 2024 : France 2 déprogramme « Envoyé spécial » et « Complément d’enquête »

Publicité





« L’Événement » au programme TV du jeudi 8 février 2024 – Ce soir à la télé, France 2 propose une grande soirée d’information et de débats avec un numéro exceptionnel de « L’Evénement » présenté par Caroline Roux. La chaîne a bouleversé sa grille à dernière minute et déprogramme « Un si grand soleil », « Envoyé spécial » et « Complément d’enquête ».





A suivre dès 20h40 sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV puis en replay sur France.TV







Publicité





L’évènement du 8 février 2024, édition spéciale

La crise agricole à peine terminée, et alors que le gouvernement annonce son remaniement, France 2 donne la parole aux acteurs de terrain. Délinquance, pouvoir d’achat, transition écologique : comment réparer la France ? Sur tous ces sujets, des Français apporteront leurs témoignages et leurs solutions dans « L’Evénement » avec Caroline Roux ce soir, tout de suite après le Journal de 20h sur France 2.

Par conséquent, le Journal Météo Climat, Basique, Envoyé spécial et Complément d’enquête ne seront pas diffusés. L’épisode « Un si grand soleil » est déprogrammé et décalé au vendredi 9 février.



Publicité