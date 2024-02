Camille & Images du 8 février : Pierre Garnier et les invités de Camille Combal ce soir sur TF1

Publicité





Camille & Images du 8 février 2024 – Ce jeudi soir, Camille Combal est de retour en deuxième partie de soirée sur TF1 pour un nouveau numéro hebdomadaire de « Camille & Images ». Qui sera autour de la table de Camille ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 22h55 sur la chaîne ou en streaming et replay sur MYTF1.







Camille & Images du 8 février, les invités

Ce soir à partir de 22h55, rejoignez Camille Combal et sa bande pour une soirée pleine de rires et de découvertes. Comme c’est le cas chaque jeudi, ils vous invitent à participer à des jeux et à revisiter les moments les plus drôles et mémorables de la semaine dans une ambiance joyeuse !

Aux côtés de Camille Combal ce soir, vous retrouverez Dominique Farrugia, Helena Noguerra, Guihome, Adil Rami, Arnaud Tsamère et Anne Boissard. Ils accueilleront Pierre Garnier, le lauréat de la Star Academy 2023, ainsi que Kev Adams.



Comme à l’accoutumée, Pierre-Antoine Damecour sera là pour nous présenter une nouvelle formule de sa chronique, débriefant sa semaine à travers des images.

Des moments hilarants, des vidéos marquantes, des séquences incontournables… De la télévision aux réseaux sociaux, en passant par les plateformes en ligne, avez-vous réellement tout vu ? Nous avons parcouru tous les écrans et sélectionné les images les plus mémorables pour vous.

La bande de « Camille & Images » continue de passer tous ses jeudis soirs avec vous dès 23h10 sur TF1 et sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming gratuit.