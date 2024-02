Master Crimes : la saison 2 actuellement en tournage, les premières infos

Publicité





Si vous appréciez la série « Master crimes » avec Muriel Robin, bonne nouvelle : la saison 2 est actuellement en tournage ! TF1 a annoncé le début du tournage mercredi dans un communiqué de presse.





Louise Arbus (Muriel Robin), la brillante enseignante en psycho-criminologie, va faire son grand retour !







Et soyez assurés, elle n’a rien perdu de sa vivacité. Accompagnée de ses étudiants toujours aussi indisciplinés, notre esprit indépendant doté d’une perspicacité remarquable et d’un tempérament explosif va assister le capitaine Delandre dans la résolution d’une nouvelle série de crimes encore plus complexes, encore plus machiavéliques. Autant de mystères criminels qui mettront à l’épreuve les connaissances de ses étudiants et la patience de Delandre !

Le tournage a débuté le 7 février 2024 en région parisienne. Au programme de cette deuxième saison de « Master crimes », 6 épisodes de 52 minutes.



Avec : Muriel ROBIN, Anne LE NEN, Nicolas Briançon, Olivier CLAVERIE, Victor MEUTELET, Nordine GANSO, Astrid ROOS, Thais VAUQUIERES et Michael COHEN