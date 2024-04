The Voice du 27 avril 2024 : quels talents continuent ? (résumé + replay des cross-battles)

Publicité





The Voice du 27 avril 2024, résumé et replay – C’est parti pour la onzième soirée de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Mika et Vianney attaquent l’étape des cross-battles !





On attaque avec l’équipe de Mika, qui choisit Mia pour affronter l’équipe de Bigflo & Oli. Ils envoient Arthur ! Mia interprète « Hit The Road Jack » de Ray Charles, Arthur enchaine sur « Hallelujah » de Leonard Cohen. Mia est sauvée avec 57,1% des votes du public !







Publicité





Bigflo & Oli envoient ensuite Iris et décident d’affronter Vianney. Iris interprète « The Sound of Silence » de Simon and Garfunkel face à Aprile qui chante « Girl on fire » d’Alicia Keys. C’est très serré mais c’est Iris qui est sauvée avec 50,5% !

Zazie prend la main et choisit Hamid. Elle défie Vianney, qui envoie Gwendal White. Hamid chante « Mon Dieu » d’Édith Piaf, GWendal interprète « Allumer le feu » de Johnny Hallyday. Hamid se qualifie avec 59,7% !



Publicité





Mika prend la main, il désigne Orange face à la Team Vianney et Baptiste. Orange chante « En rouge et noir » de Jeanne Mas. Baptiste reprend « Diego » de Michel Berger. Baptiste est sauvé avec 80% !

Place à Zazie, qui envoie Stolt. Elle défie Bigflo & Oli, qui choisissent Adnaé. Stolt chante « Jealous » de Labrinth, Adnaé reprend « Pour ne pas vivre seul » de Dalida. Adnaé se qualifie avec 60,2% !

Bigflo & Oli prennent la main et envoient Clément Serra, qui chante « La corrida » de Francis Cabrel. En face dans la team Zazie, Alphonse chante « Ordinaire » de Robert Charlebois. Alphonse remporte cette battle avec 68,4% des votes du public !

Vianney a la main et il choisit Noah, qui chante « Beggin’ » de Måneskin. Mika envoie Clément, qui reprend « Wasting my young years » de London Grammar. Clément continue avec 65,7% des votes !

Vianney a encore la main avec Marco, il défie Bigflo & Oli qui envoient Rhéa. Marco chante « Bohemian Rapsody » de Queen, Rhéa reprend « Mr/Mme » de Loïc Nottet. Marco se qualifie avec 58,8% des votes du public.

The Voice du 27 avril 2024, le replay

Cette soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 11ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 3 mai 2024 pour suivre la suite des cross-battles !