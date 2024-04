Quelle époque : Christophe Dechavanne évincé ? Il répond

Publicité





Christophe Dechavanne sera-t-il évincé de l’équipe de « Quelle époque ! » la saison prochaine ? C’est ce que croit savoir Télé Loisirs, qui affirme que l’animateur aurait un comportement compliqué en coulisses et annonce qu’il sera remplacé pour la prochaine saison.





« La question du remplacement de Christophe Dechavanne n’est plus un tabou tant l’animateur, jugé peu ponctuel et ingérable en coulisses, agacerait les équipes » explique Télé Loisirs.







Publicité





Christophe Dechavanne a répondu sur le réseau social X et dénonce « des ragots ».

« Très gentiment et sans agacement aucun… venez voir et observer ne serait ce qu’une soirée l’ambiance qui règne à QE! Çaa éviterait ragots et propos qui ne reflètent pas la réalité. Sans déconner c’est relou ces messages. De vous (?) ou d’autres. Z’etes fatiguant. Désagréable » a-t-il écrit en réponse à un compte qui relayait les propos de Télé Loisirs.



Publicité





Rappelons que Christophe Dechavanne est aux côtés de Léa Salamé dans « Quelle époque » depuis le lancement du talk à la rentrée 2022.

A LIRE AUSSI : Quelle époque du 27 avril 2024 : les invités ce soir sur France 2