20h30 le samedi du 27 avril 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Les grandes voix ».





« 20h30 le samedi » du 27 avril 2024 : les reportages

Dans ce nouvel épisode de « 20h30 le samedi », l’émission explore les trajectoires de deux divas de renom : Barbra Streisand, une artiste aux multiples talents qui a su transcender les critiques pour affirmer son identité, et Céline Dion, célèbre pour sa note emblématique dans le titre « All by Myself », qui l’a propulsée parmi les plus grandes voix mondiales.

Jour où > Barbra Streisand fait un pied de nez à ceux qui lui promettaient une carrière médiocre

En mai 2024, les mémoires de Barbra Streisand seront disponibles en français, offrant ainsi un récit captivant de ses soixante années de carrière remarquable dans les domaines du cinéma, du théâtre et de la chanson. Connue pour avoir ému le public aux larmes dans des films tels que « Nos plus belles années » aux côtés de Robert Redford, ainsi que sur les planches avec « Funny Girl », Barbra Streisand a également marqué les esprits par sa voix puissante et envoûtante. Cumulant un nombre impressionnant de records avec plus de 200 nominations et 122 récompenses à son actif, elle se dévoile dans ce livre, partageant les détails de sa détermination inébranlable face aux critiques incessantes, d’abord de sa propre mère, puis de ceux qui doutaient de son potentiel en raison de son physique. Ce récit soulève la question : et si Barbra Streisand était véritablement la vraie « Queen B » ?



Actu > « All by Myself », une reprise et une performance

Céline Dion a marqué son grand retour sur la scène médiatique à la fin d’avril en accordant une interview à Vogue. Souffrant d’une maladie neurologique rare, la chanteuse avait annoncé à l’automne 2022 devoir prendre une pause pour se concentrer sur sa santé. Le magazine explore les origines de sa reprise de la chanson « All by Myself », qu’elle a transformée en une véritable montagne à gravir, avec cette note mythique, le fa aigu maintenu pendant 8 secondes. Cette performance a catapulté sa carrière à l’échelle internationale, mais elle reflète également parfaitement l’essence de la chanteuse : ses peines, ses doutes, et surtout, son incroyable résilience. « All by Myself » est devenu bien plus qu’une simple chanson pour Céline Dion ; c’est devenu la bande originale de nos vies.

