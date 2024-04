Secret Story du 27 avril 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du samedi 27 avril 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de vendredi pour les habitants dans la maison des secrets !





Au réveil, Maxence et Zoé appréhende de devoir éliminé un candidat. Zoé est ensuite convoquée au confessionnal, elle doit écrire le nom de l’habitant éliminé.







Publicité





C’est l’heure de la révélation suite au buzz de Kelyan sur Charlène et Francesca. Mais c’est raté, il perd 5.000 euros de sa cagnotte qui vont dans celle de Charlène.

La Voix annonce habitants l’élimination de l’un d’eux ! Ils sont sous le choc et ils doivent préparer leurs valises. Zoé, Maxence, Léo et Lou font semblant de ne rien savoir ! C’est Christophe Beaugrand qui annonce l’élimination de Bruno.



Publicité





Alexis se demande si Bruno est réellement éliminé. Lou lui dit qu’elle pense le contraire, du coup Alexis pense qu’elle sait quelque chose. Et Alexis pense que Zoé a reçu un pouvoir et non pas juste un indice sur le secret commun.

La Voix convoque Charlène, Francesca et Lou au confessionnal pour la confrontation. Elles tentent de se défendre, mais Lou confirme.

Alors que Perrine et Maxence doivent trouver des pièces, Cassandra connait l’existence des pièces et en cherche elle aussi !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 27 avril

Rendez-vous lundi à 17h30 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.