« Meurtre et fausse identité » : votre téléfilm ce 5 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Meurtre et fausse identité » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 2 février 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Meurtre et fausse identité ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Meurtre et fausse identité » : l’histoire, le casting

Taylor est un jeune homme timide. Quand la jeune femme avec laquelle il discute en ligne lui propose de la retrouver dans un parc, il accepte avec joie. Il est loin de se douter de ce qui l’attend sur place…

Avec : Gina Holden (Helen Parker), Zoë Christie (Gia Parker), Quinten James (Taylor Parker), Stephanie Izsak (Judy)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Serment mortel sur le campus ».

« Serment mortel sur le campus » : l’histoire et le casting

Jana, jeune étudiante en biologie, a tout pour être heureuse : des études passionnantes, un petit ami charmant et toute une maisonnée de « sœurs », les Béta Delta Chi, sur lesquelles elle peut compter. C’est à son tour d’accueillir et de guider Bailee, nouvelle recrue au sein de la sororité. Hélas, l’attachement de cette dernière devient vite étouffant, pour ne pas dire inquiétant…

Avec : Maddison Bullock (Jana Spicer), Briana Femia (Bailee Adams), Ginger Gilmartin (Madame Mandell), Tyler Lain (Kyle)