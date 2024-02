Plus belle la vie du 7 février 2024 : le plan de Zoé tourne mal (résumé + extrait vidéo épisode 23 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 7 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 23 de PBLV – Les choses se précisent pour Zoé cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, elle va réussir à s’infiltrer dans le commissariat !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 février 2024 – résumé de l’épisode 23

Alors qu’elles tentent de construire une relation mère-fille et de rattraper le temps perdu, les choses ne sont pas aussi faciles qu’elles le souhaiteraient. Chaque instant partagé est une victoire contre le temps qui s’écoule. Cependant, lorsque sa fille décline une invitation à déjeuner, Ariane ne parvient pas à dissimuler sa déception.

Zoé parvient à pénétrer dans le commissariat, mais son plan ne se déroule pas du tout comme elle l’espérait… Et pour cause, Morgane l’a grillé la veille et a fait réparer la bouche d’aération !

Pendant ce temps, Jules mène une expérience en vue de rédiger un article sur la Saint-Valentin. De son côté, Barbara se questionne sur la fréquence de la présence quotidienne d’Ulysse au restaurant. Et elle le recadre sévèrement !



Publicité





VIDÉO Plus belle la vie du 7 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.