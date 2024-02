« Soirée surprise chez les Chevaliers du Fiel » : artistes invités ce soir sur France 3 (10 février)

Publicité





« Soirée surprise chez les Chevaliers du Fiel » du 10 février 2024 – Ce samedi soir sur France 3, c’est une soirée surprise chez les Chevaliers du Fiel qui vous attend !





Un divertissement inédit à voir sur France 3 dès 21h10 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Soirée surprise chez les Chevaliers du Fiel » : présentation et artistes présents ce soir

Plongez au cœur d’une expérience comique inoubliable lors de la soirée exceptionnelle orchestrée par le légendaire duo humoristique Les Chevaliers du Fiel et leurs amis talentueux ! Un rendez-vous épique où le rire et la bonne humeur seront les maîtres mots, vous promettant une soirée mémorable.

Les Chevaliers du Fiel, véritables icônes de l’humour en France, prendront les rênes de cette soirée haute en couleur en tant que maîtres de cérémonie. Leur style unique, leur humour absurde et leur capacité à créer des personnages hilarants vous embarqueront dans un tourbillon de rires contagieux.



Ce spectacle d’exception ne se limitera pas aux seuls exploits des Chevaliers du Fiel, car leurs amis humoristes de renom se joindront également à la fête. Des noms prestigieux tels que Roland Magdane, Elisabeth Buffet, et Sellig viendront partager la scène, apportant leur propre touche de génie comique. Sans oublier la relève prometteuse de la scène humoristique, représentée par des artistes tels que Marc-Antoine Le Bret, Sandrine Sarroche et Mélodie Fontaine.

Préparez-vous à une soirée surprenante et détonante, car la Soirée surprise chez les Chevaliers du Fiel s’annonce comme une véritable célébration du rire. Une occasion unique de se plonger dans l’univers comique de ces maîtres de l’humour, où chaque instant promet d’être une explosion de joie et de divertissement. Réservez votre place dès maintenant pour une expérience hors du commun qui restera gravée dans vos souvenirs comme un moment privilégié de rire et de complicité.

Cette soirée est une énorme surprise qui la rend mémorable…