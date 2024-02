Star Academy, Héléna se confie sur Pierre : « je ne m’attendais pas du tout à ça » (VIDÉO)

Publicité





Quelques jours après son élimination de la Star Academy 2023, Héléna a donné une interview à Alix Grousset, publiée hier sur YouTube. L’occasion de revenir sur son aventure au château de Dammarie-les-Lys, sur son élimination et sur ses projets.











Publicité





« Ça va très bien, je ne m’attendais pas du tout à aller jusqu’à la demi-finale. J’ai fait 12 semaines sur 13 donc je suis très contente de mon parcours » a expliqué Héléna après son élimination de la Star Academy.

« Plus le temps passe, plus on est nommé et plus c’est compliqué de rester. Du coup je m’étais tellement préparée à partir que quand Nikos l’annonce je me suis dit que je l’avais prévu et que ça allait bien se passer. Je n’avais pas envie d’être triste. (…) C’est un départ qui m’a touché mais je l’ai très bien vécu » a-t-elle expliqué.

Concernant le choix de Pierre de l’affronter en demi-finale, Héléna a avoué qu’elle aurait certainement fait le même choix : « Je pense que j’aurai fait le même choix que lui. (…) Ça a mis tout le monde d’accord le choix de Pierre. Pierre et moi on adore chanter ensemble, et on a les mêmes goûts musicaux »



Publicité





Au sujet du gagnant de la Star Academy, Héléna a déclaré : « J’aimerai vraiment que les deux gagnent mais celui que je vois gagner c’est Pierre »

Evidemment, Héléna a été interrogée sur sa relation avec Pierre : « On a vraiment créé des liens qui sont hyper forts mais on est tellement amis ! (…) Je ne m’attendais pas du tout à ça. Je ne me rendais pas compte de ce que les gens pouvaient voir, de ce qu’on pouvait dire. (…) Je pense que Pierre va être très étonné aussi en sortant. »

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations finale : Pierre ou Julien, qui va gagner ? Pierre en tête ! (SONDAGE)

VIDÉO l’interview d’Héléna par Alix Grousset