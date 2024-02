Demain nous appartient du 1er février : qui a enlevé Cécile ? (résumé + vidéo épisode 1613 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 1er février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1612 de DNA – Gilles est maintenant certain que Cécile a été enlevée dans votre série « Demain nous appartient ». Gilles est terrifiée à l’idée de ce qui pourrait arriver à sa fiancée !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 1er février 2024 – résumé de l’épisode 1612

Quelques jours après avoir révélé leur intention de se marier, la compagne de Gilles a été kidnappée. Le frère de Marianne a trouvé une image de Cécile ligotée accompagnée d’une demande de rançon, il est dans une profonde angoisse. Au commissariat, Karim prend les choses en main et il pense que Cécile ne craint rien, ils veulent juste l’argent et elle est leur monnaie d’échange !

De leur côté, Marianne et Alex se relaient pour veiller sur Gilles. Pendant ce temps, Noor et Soraya taquinent Gabriel, créant des remous. Et la relation entre Dorian et Camille prend un nouveau tournant.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Gilles se met en grand danger… (vidéo épisode du 5 février)



Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 1er février 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv