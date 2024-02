Star Academy : Julien prépare la sortie de son single, il en dit plus !

Publicité





Alors que le gagnant de la Star Academy 2023, Pierre Garnier, a sorti son single cette nuit, le finaliste Julien Lieb prépare lui aussi le sien et il devrait sortir bientôt !





Les fans de Julien attendent la sortie de son single avec impatience et il s’est exprimé sur le sujet.







« J’ai eu la chance d’écouter le single hier avec les équipes de Sony. J’en suis très content. J’ai l’habitude d’écrire mes textes et de faire des compositions, donc il y a toujours un peu de stress sur comment ça va sortir, mais j’en suis ravi. » a déclaré Julien dans une interview pour Ouest France.

« On va le retravailler et faire en sorte qu’il puisse sortir avant la tournée. Je peux vous dire juste une chose, c’est quelque chose qui me ressemble. Si les gens aiment qui je suis, le single devrait leur plaire. » a-t-il poursuivi.



Rappelons que Pierre, Julien, Héléna et Axel auront le privilège d’interpréter leurs singles sur la tournée de la Star Academy, qui débutera le 9 mars.

