Star Academy 2024 : casting, durée et dates de diffusion de la prochaine saison

Publicité





Alors que la saison 2023 de la Star Academy s’est achevée samedi dernier avec la finale et la victoire de Pierre Garnier, TF1 et Endemol préparent déjà la prochaine saison ! En effet, la Star Academy sera bien de retour en 2024 et le casting est déjà en cours depuis le mois dernier.





Vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur la saison 2024 de la Star Academy ? On vous en dit plus !







Publicité





Une saison encore plus longue, plus de candidats

Si cette année la production avait d’abord joué la prudence en supprimant des candidats à la dernière minute, cette fois les bonnes audiences de la Star Academy 2023 vont jouer en la faveur de la nouvelle saison. Selon nos informations, celle-ci pourrait donc durer entre 15 et 17 semaines et il y aurait pas moins de 16 candidats contre 13 cette année.

Une promo hommage à Grégory Lemarchal

Diffusée 20 ans après la saison 4, la promo 2024 de la Star Academy pourrait s’appeler « la promotion Grégory Lemarchal », selon CG Scoops. Un prime sera d’ailleurs entièrement consacré à Grégory.



Publicité





Une diffusion avancée

Côté dates de diffusion, selon nos informations, la Star Academy 2024 devrait débuter dès septembre prochain.

Du côtés des professeurs, tous seraient partants pour rempiler ! Reste à savoir si la production est du même avis mais il y a de grandes chances que oui. Michaël, Adeline, Malika, Pierre, Cécile, mais aussi Lucie et Marlène, ont clairement participé au succès de la saison.

Où s’inscrire au casting ?

Si vous aussi, comme Axel, Héléna, Julien ou Pierre, vous souhaitez réaliser votre rêve en poussant les portes du mythique château, inscrivez-vous ici. Notez qu’il faut être âgé d’au moins 18 ans.

A LIRE AUSSI : Star Academy : le premier message de Pierre à ses fans depuis sa victoire