Ici tout commence du 7 février : l’annonce surprise de Bérénice à Cardone ! (résumé + vidéo épisode 856 en avance)

Ici tout commence du 7 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 856 – Bérénice va subir les foudres de la cheffe Cardone ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La cheffe lui reproche d’avoir viré Carla mais Bérénice lui fait une grosse annonce !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 7 février 2024 – résumé de l’épisode 856

La cheffe Cardone est remontée contre Bérénice et s’en prend violemment à elle après qu’elle ait viré Carla, sa seconde. Mais Bérénice a de quoi faire taire Cardone ! En effet, Ethan la rejoint et ils annoncent à la cheffe qu’il est désormais le second de Bérénice ! De quoi la calmer et la radoucir…

En ce qui concerne les vins, Vic et Léonard ont encore beaucoup de progrès à faire… Au Double A, les deux élèves se font sévèrement recadrer par un client mécontent ! Quant à Gaëtan, il suscite l’admiration de tous avec son énergie contagieuse !



Ici tout commence du 7 février 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1