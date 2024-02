Star Academy, Pierre réagit après sa victoire : « je ne m’y attendais pas mais je suis très heureux » (VIDÉO)

Publicité





Star Academy victoire de Pierre – C’est Pierre Garnier qui a été sacré grand gagnant de la Star Academy hier soir à l’issue de la grande finale. Le public a de faire gagner Pierre face à Julien à l’issue de trois mois de compétition.





« Je peux pas être plus heureux que maintenant ! » a déclaré Pierre à chaud juste après sa victoire.







« On a fait une finale de fous avec Julien, je finis par gagner même si bon on a tous gagnés, mais je suis quand même content » a expliqué Pierre.

« Je suis très heureux, merci à tout le monde. Merci au public et aux profs. (…) Franchement je ne m’y attendais pas. Je n’y pensais même pas en fait, on faisait juste une finale, on avait tellement de trucs à faire on était focus là dessus et le résultat c’était presque ‘un plus’ quoi. Donc franchement je ne m’y attendais pas mais je suis très heureux » a confié le gagnant de la Star Academy 2023.



Sur la fin de l’aventure : « On réalise pas, trois mois c’est à la fois super long et super court. C’est fou ! (…) Je suis très fier d’avoir partagé cette finale avec Julien »

Et sur la surprise de Dadju qui lui a permis de chanter sa chanson : « Ce prime était inespéré ! La surprise comme ça, que tout le monde chante ma chanson. Nous on est pas au courant de ce qui se passe, et là de voir tout le monde qui la connait, c’était fou ! »

VIDÉO Star Academy : l’interview de Pierre après sa victoire

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.