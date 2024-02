13h15 le dimanche du 4 février : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 4 février 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la série « L’Assiette française ».





« 13h15 le dimanche » du 4 février 2024 : « L’Assiette française »

Cette série inédite en quatre épisodes explore le parcours vers l’excellence culinaire ainsi que l’influence de la gastronomie française à l’échelle mondiale. Comment les chefs, apprentis et producteurs contribuent-ils au quotidien pour promouvoir la gastronomie française et redéfinir cet héritage national ? Quels défis les cuisiniers d’aujourd’hui et de demain doivent-ils relever ? Au-delà de la gastronomie, cette série aborde des thèmes tels que l’écologie, la société et l’économie, tout en mettant en avant des récits humains et humoristiques.

On y découvre Christophe Dufossé, un chef doublement étoilé organisant une compétition où participent Pauline, 17 ans, seule femme de la brigade, et son ami Amara, un migrant de 19 ans. On rencontre également Laetitia Visse, spécialisée dans la cuisine de viandes, et Matthieu Dupuis Baumal, un ancien joueur de rugby qui a ouvert un bistrot japonais. Sylvie Albrand-Bolmond, fournisseuse de fleurs comestibles pour de grands chefs, et ses deux filles, Jeanne et Pauline, sont également mises en lumière.



L’épisode « Du pain sur la planche » se déroule au Château de Beaulieu à Busnes, dans le Nord-Pas-de-Calais. Christophe Dufossé, chef étoilé, lance une master class mensuelle où ses apprentis et commis ont quinze jours pour créer une recette originale. La compétition s’annonce intense.

D’autre part, Laetitia Visse, passionnée par les amateurs de côtes de bœuf, se spécialise dans la cuisine de viandes à Marseille. Cependant, sa livraison ne parvient pas à arriver ce matin-là. À Aix-en-Provence, Matthieu Dupuis Baumal travaille sur les menus de l’un de ses quatre restaurants, un bistrot japonais pour lequel cet ancien joueur de rugby aspire à décrocher une étoile.

