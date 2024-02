« Un pari sur l’amour » : votre téléfilm ce 20 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un pari sur l’amour » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 20 février 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un pari sur l’amour ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un pari sur l’amour » : l’histoire, le casting

Kate, une blogueuse renommée spécialisée dans les relations amoureuses, est confrontée à une tournure inattendue lorsque l’opportunité d’écrire une chronique pour un grand quotidien new-yorkais se présente. Elle se retrouve en compétition avec Joseph, un agent de rencontres qui a conçu un algorithme révolutionnaire. Ignorant les surprises à venir, le journal leur lance un défi : Kate doit dresser le portrait de Joseph, issu d’une illustre famille d’entremetteurs britanniques, tandis que lui doit utiliser son logiciel pour trouver l’âme sœur de Kate. Cette compétition les pousse à se rapprocher, remettant en question leurs idées préconçues sur l’amour. Cependant, l’intervention de la mère de Joseph complique davantage les choses. Entre malentendus et rendez-vous manqués, l’étincelle de l’amour réussira-t-elle à bouleverser leur vie ?

Avec : Emily Alatalo (Kate), Brett Donahue (Joseph), Steffi DiDomenicantonio (Nancy), David Pinard (Charley)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Nous deux, c’était écrit ».

« Nous deux, c’était écrit » : l’histoire et le casting

À l’approche de la Saint-Valentin, Jamie découvre que Sawyer, son premier amour, est l’architecte en charge du projet qui menace non seulement sa librairie, mais aussi tout le quartier commerçant. Bien que ses sentiments pour Sawyer soient toujours présents, Jamie prend la décision de s’opposer au projet. Dans les profondeurs de la librairie, elle déniche un vieux coffret renfermant des cartes de Saint-Valentin que des clients ont envoyées à la librairie, témoignant de l’impact qu’elle a eu sur leurs histoires d’amour. De plus, elle y découvre la correspondance des anciens propriétaires pendant la guerre. Inspirée par cet héritage historique, Jamie organise un événement pour mettre en valeur ces trésors cachés.

Avec : Maggie Lawson (Jamie), Sam Page (Sawyer), Marco Grazzini (Rick), Zibby Allen (Lucy)