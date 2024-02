Un si grand soleil spoiler : Hélène avoue le meurtre de Christian ! (résumé épisode du 14 février 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1334 du 14 février 2024 – Hélène va finalement passer aux aveux dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle est toujours hospitalisée, Hélène va finalement avouer que c’est elle qui a tué Christian !











Publicité





À l’hôpital, Yann questionne Hélène en présence de Florent, et elle finit par avouer ! Elle admet avoir acquis une arme pour la pratique du tir et l’avoir utilisée pour causer la mort de Christian, expliquant qu’il la menaçait. Selon ses dires, elle a tiré sur lui en premier, et il aurait riposté en légitime défense.

Mais Yann est septique face aux aveux d’Hélène, qui affirme avoir utilisé l’arme qu’elle acheté il y a quelques mois alors que l’arme utilisée pour le meurtre était une automatique. Romain, le faux aide-soignant, entend David confirmer à Jennifer qu’Hélène a avoué…

Au commissariat, Yann informe Clément Becker de l’obtention des aveux d’Hélène, tout en exprimant des doutes dus à une possible pression excessive. Clément lui assure qu’Hélène sera réentendue à sa sortie de l’hôpital pour confirmer ses déclarations.



Publicité





À la galerie d’art, Ulysse et Alix ont résolu le mystère de la clé usb de Christian ! Ils sont parvenus à décoder le message dissimulé par Christian dans ses données comptables, révélant des coordonnées GPS situées à 30 km de Montpellier. Ils soupçonnent que Christian ait dissimulé de l’argent à cet endroit et décident de s’y rendre le lendemain soir. Cependant, Romain a placé un micro sous le bureau d’Alix et il a donc tout entendu…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Alix va-t-elle finir en prison ? L’actrice fait une révélation

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici