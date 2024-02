Star Academy : le château a fermé ses portes ! Julien et Pierre sont partis (PHOTOS)

Publicité





Voilà, c’est fini ! Le château de la Star Academy a fermé ses portes ce jeudi soir à 21h30 avec le départ de Julien et Pierre. C’est à 22h sur le live de TF1+ que les fans ont pu découvrir leurs adieux au château.





Les deux finalistes, très émus et tristes de partir, ont fait le tour de chaque pièce du château de Dammarie-les-Lys et ils ont écrit de derniers mots dans les toilettes avant de sortir et se placer devant une dernière fois.







Les pièces du château se sont éteintes les uns après les autres alors que Julien et Pierre ont entendus les voix des anciens. Ils ont chanté « On va s’aimer » revisité pour les finalistes et ils ont eu le droit à un mini feu d’artifices avant de monter en voiture et quitter définitivement le château.

Des images à découvrir dans la quotidienne de vendredi soir !



Rendez-vous demain 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.