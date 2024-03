100% logique du 2 mars : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2

Publicité





100% logique du 2 mars 2024 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





100% logique du 2 mars, présentation du jeu

Peu importe l’âge, le niveau d’éducation ou de connaissance, tout individu a la possibilité de participer à ce jeu. Que vous ayez 8 ou 80 ans, chaque participant a une chance équitable de gagner, car la réponse à chaque question est évidente, mais la discerner demande de la perspicacité.

Le défi réunit 100 candidats qui aspirent à avancer le plus loin possible dans le jeu pour remporter la cagnotte, pouvant atteindre jusqu’à 100 000 €. Ils seront confrontés à une série de questions, allant de la plus simple (accessible à 95 % des Français) à la plus complexe (à la portée de seulement 1 % de la population).



Publicité





Au début de l’émission, les 100 candidats reçoivent une somme de 1 000 €. En cas de réponse incorrecte, ils sont éliminés, et leurs 1 000 € contribuent à augmenter la cagnotte totale de l’émission. Les derniers candidats en lice auront la chance de répondre à la question ultime, réservée à ceux capables de rejoindre le 1 % de la population, pour décrocher la cagnotte maximale de 100 000 €.

Qui réussira à éviter tous les pièges et à atteindre la question finale ? Ce quiz exceptionnel permettra aux téléspectateurs de mettre à l’épreuve leur logique et leur bon sens, tout en rivalisant avec les membres de leur famille et les autres participants.

100% logique du 2 mars, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Jean-Luc Lemoine, Charlotte Gascio et Jean-Marc Généreux.

VIDÉO bande-annonce de 100% logique du 2 mars

vidéo à venir

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV