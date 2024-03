« Meurtres en Champagne » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (2 mars)

Publicité





« Meurtres en Champagne » au programme TV du 2 mars 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm inédit « Meurtres en Champagne », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Samira Lachhab (Demain nous appartient), Stéphane Blancafort (Ici tout commence), ou encore Yanis Lespert (Fais pas ci fais pas ça).





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres en Champagne » : l’histoire

Lors de la fête célébrant le centenaire de sa maison de Champagne, Mme Dupaquier est assassinée dans ses propres caves.

L’enquête est confiée à l’énergique capitaine Sofia Guerini et au plus réservé gendarme Mathieu Delorme, un duo qui s’apprécie après avoir collaboré sur plusieurs affaires. Confrontés au dédale des galeries qui relient les caves et à la mystérieuse inscription laissée par le meurtrier, ils doivent faire appel à Bastien Keller, géologue spécialiste de la région. Pour les besoins de l’enquête, Keller est exceptionnellement libéré de la prison où il est détenu pour avoir enfreint son contrôle judiciaire – il est mis en examen pour avoir mis en danger ses employés lors de travaux souterrains. L’une des victimes est toujours dans le coma : Lucie, la fiancée de Sofia. Alors que le motif d’une vengeance se dessine, Sofia et Keller doivent mettre de côté leurs différends pour prévenir de nouveaux meurtres.

Casting : interprètes et personnages

Samira Lachhab (Sofia Guérini), Stéphane Blancafort (Bastien Keller), Yaniss Lespert (Matthieu Delorme), Faustine Koziel (Alice)



Publicité