13h15 le samedi du 30 mars : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 30 mars 2024 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Mélanie et la chocolaterie ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





13h15 le samedi du 30 mars 2024 : Mélanie et la chocolaterie

Peu nombreux sont ceux qui s’engagent dans le processus de transformation du chocolat, depuis la fève jusqu’à la tablette, mais Mélanie Paulau, chocolatière originaire de Vendée, a relevé ce défi en ouvrant sa propre manufacture. Cette approche lui permet de produire un chocolat de haute qualité tout en préservant l’environnement.

Dans un récent reportage du magazine « 13h15 le samedi », l’accent est mis sur cette belle histoire chocolatière, juste à temps pour le week-end de Pâques. Les artisans chocolatiers français ont rivalisé d’ingéniosité ces derniers jours, sculptant et créant des œuvres à base de cacao.



Publicité





Parmi eux, peu échappent aux pratiques de culture intensives, préférant fabriquer leur chocolat de manière artisanale, du grain de cacao à la tablette. Mélanie Paulau est l’une des pionnières de cette méthode, communément appelée « bean-to-bar » (de la fève à la tablette).

Sa démarche met en avant un cacao respectueux de l’environnement, et elle produit son chocolat de manière intégrale dans sa manufacture à Notre-Dame-de-Monts, en Vendée. Ce chocolat est apprécié aussi bien par les amateurs que par les grands chefs étoilés.

Ironiquement, Mélanie avoue ne pas avoir été amatrice de chocolat auparavant. Après une première carrière professionnelle, elle a découvert tardivement le concept du cacao « bean-to-bar » et a décidé de se lancer dans cette aventure. Les équipes du magazine l’ont suivie dans sa chocolaterie pendant la période de Pâques et ont également voyagé avec elle en Tanzanie, où elle sélectionne et achète ses fèves de cacao.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.