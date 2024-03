Les 12 coups de midi du 30 mars : Emilien continue, quand sera-t-il éliminé ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 30 mars 2024, 187ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il n’a pas brillé aujourd’hui en remportant seulement 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 30 mars 2024, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Emilien ne semble pas prêt de s’arrêter et il compte l’impressionnant total de 821.841 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de plus en dehors de l’image de fond, une plage paradisiaque dans les tropiques. Et si vous vous demandez quand Emilien sera éliminé ? On peut vous dire que ce n’est pas de si tôt, puisqu’il est toujours sur les tournages !

Qui se cache derrière cette nouvelle étoile ? Difficile à dire à ce stade mais chez Stars-Actu on a envie de partir vers Denis Brogniart, pour les plages de Koh-Lanta.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



