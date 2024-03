Publicité





20h30 le samedi du 30 mars 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Déclics ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 30 mars 2024 : les reportages

Ce nouveau numéro de « 20h30 le samedi », présenté par Laurent Delahousse, s’intéresse à la naissance de la vocation de deux artistes : Pierre Arditi, un des grands acteurs de cinéma et de théâtre français, et Sofiane Pamart, surnommé « le pianiste des rappeurs ».

Jour où > Pierre Arditi a appris une leçon de vie

Pour certains acteurs, la vocation ne se manifeste pas immédiatement, mais les défis peuvent jouer un rôle révélateur. Pierre Arditi, célèbre pour ses collaborations avec Alain Resnais et son succès sur scène avec deux Césars et un Molière à son actif, a longtemps hésité à embrasser la carrière d’acteur. Ce n’est qu’après avoir fait face à des revers et surmonté une épreuve qu’il a finalement réalisé sa véritable vocation.



Publicité





Actu > Sofiane Pamart, le prince de la ville

Le compositeur et pianiste français Sofiane Pamart, sur le point d’atteindre ses 34 ans, figure parmi les dix artistes classiques les plus écoutés sur internet. Il a réalisé un exploit il y a deux ans en devenant le premier à remplir la salle Accor Arena avec un récital de piano, attirant un public en sweat et baskets. Pamart excelle dans le mélange des genres et des générations, fusionnant Chopin avec le monde du rap, les jeux vidéo et les marques de luxe. Un magazine l’a suivi lors de sa tournée à New York, mettant en lumière comment il cultive son ambition de devenir une figure majeure du piano malgré son éloignement initial du milieu.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV